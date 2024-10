Brasil deve ir sem plano de biodiversidade à COP16 e causa mal-estar

Entre as metas, os governos deveriam indicar como fariam para garantir uma redução da perda de ecossistemas. No caso do Brasil, isso inclui zerar, até 2030, o desmatamento, prevenir e combater queimadas, combater a desertificação, atingir a neutralidade da degradação de terras e realizar a compensação da supressão legal de vegetação nativa.



Outra meta é a de implementar, até 2030, políticas públicas de recuperação de áreas degradadas para assegurar que pelo menos 30% das áreas degradadas de cada bioma, incluindo os ecossistemas terrestres e aquáticos, e da zona costeira e marinha estejam em processo de recuperação efetiva e de ampliação da conectividade.

Isso envolveria:

(a) a implementação e monitoramento do Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa - PLANAVEG, do Plano Nacional de Combate à Desertificação e dos Planos de Recuperação de Bacias Hidrográficas;

(b) a regularização ambiental, por meio da validação do Cadastro Ambiental Rural - CAR e da implementação e monitoramento dos Programas de Regularização Ambiental - PRA e das Cotas de Reserva Ambiental - CRA em todos os Estados; e

(c) a criação, implementação e monitoramento de instrumentos específicos para promover a restauração de ecossistemas costeiros e marinhos e de áreas úmidas; com vistas a reestabelecer a biodiversidade, as funções e serviços ecossistêmicos, a integridade ecológica e a conectividade da paisagem, bem como combater a desertificação.



Um dos pontos centrais seria ainda a meta 3, que prevê conservar e manejar efetivamente, até 2030, pelo menos 80% do bioma Amazônico, incluindo suas águas continentais, 30% das demais áreas terrestres e aquáticas continentais do território nacional e 30% do sistema costeiro e marinho.



Também fica estabelecido a necessidade de proteção de espécies ameaçadas. Isso envolve implementar, até 2030, políticas públicas para deter extinções induzidas pela ação humana, recuperar e conservar espécies nativas, em particular espécies ameaçadas de extinção e endêmicas, manter e restaurar a diversidade genética dentro e entre populações de espécies nativas, selvagens e domesticadas.

O plano também prevê "deter, até 2030, os ilícitos contra a fauna e flora, nativa e exótica, e a biopirataria e elaborar e implementar políticas públicas que promovam a proteção, defesa e direitos animais.