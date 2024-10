Governo Lula ampliará aproximação de emergentes e China, se Trump vencer

Ainda assim, uma vitória de Trump é vista pela diplomacia brasileira como um "complicador" para a estratégia de política externa do país. Lula vem insistindo na necessidade de se evitar que o mundo viva um racha entre blocos opostos e, na presidência do G20, tentou desmontar os enfrentamentos entre Rússia e China, de um lado, e os EUA, de outro.

Mas uma eventual vitória de Trump pode abalar essa estratégia e coincidiria justamente com a presidência do Brasil no Brics, hoje formado por alguns dos principais rivais de Trump, como China e Irã.

Mas outro aspecto que preocupa de forma imediata os brasileiros é o risco de que Trump volte a implementar uma política comercial protecionista. No final de semana, em Nova York, o republicano indicou que um de seus primeiros gestos seria a adoção de uma "lei de reciprocidade" comercial. Ou seja, caso os americanos considerem que estão sendo tratado de forma injusta num mercado, responderiam com tarifas contra produtos daquele país.

A questão é que qualquer gesto pode ser instrumentalizado para justificar uma barreira comercial. Além do setor agrícola, o Brasil também teme barreiras no setor da siderurgia, já que Trump teria de cumprir parte de sua promessa de dar preferência à indústria nacional.

Trump, no final de seu primeiro mandato, chegou a impor tarifas contra produtos siderúrgicos brasileiros. Naquele momento, o governo de Jair Bolsonaro não questionou, já que foi entendido que a barreira iria ajudar o republicano a ganhar votos. Brasília chegou a ser acusada de abrir mão dos interesses nacionais em troca de uma ajuda a Trump.

O governo Lula, portanto, teme que o caminho volte a ser o do protecionismo. Se isso se consolidar, a aposta é uma aproximação maior com chineses, indianos e com os países do Sudeste Asiático, que formam o bloco Asean.