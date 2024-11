Com superpoderes, Trump vive 'profecia' e testará a democracia americana

Quando Donald Trump assumir o poder em 2025, ele retornará à Casa Branca não apenas com um mandato reforçado por uma ampla vitória do voto popular. Mas também com o controle do Senado americano e, possivelmente, com uma maioria na Câmara de Deputados.

Sua presidência, portanto, testará a própria democracia e a capacidade das instituições de barrar uma concentração de poder que ameace o Estado de direito e a república. Não por acaso, em seu discurso reconhecendo a derrota, Kamala Harris fez um apelo aos americanos a manter a lealdade à constituição americana, e não a um presidente.

Acusado de ser um "fascista" por parte dos democratas, Trump alertou que poderia usar as forças armadas contra manifestantes e que lutaria contra o "inimigo de dentro", num recado a dissidentes americanos.