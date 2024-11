Reflexões sobre inovação e colaboração após o lançamento do Periferia Viva

A força dessa inovação foi tamanha que o mapeamento geolocalizado foi transformado em lei na cidade de São Paulo, beneficiando não só as favelas, mas todos os bairros, que em breve podem ter seu endereço digital próprio. Esse é um exemplo claro de como soluções oriundas das periferias podem influenciar e melhorar a cidade como um todo.

Outro exemplo significativo de atuação conjunta entre sociedade civil, poder público e iniciativa privada é as alterações e flexibilização da Operação Urbana Faria Lima. Com a aprovação de novas regras, os recursos dessa operação irão ser utilizados também para a urbanização do complexo de Paraisópolis. Empresas irão compensar potenciais construtivos em áreas nobres e estes investimentos trarão melhorias na comunidade. Essa medida, que conta com a participação ativa de organizações sociais do território, vereadores e a prefeitura, exemplifica o impacto positivo que essas parcerias podem gerar ao integrar a urbanização à justiça social e ao desenvolvimento sustentável.

A urbanização das favelas é mais do que uma questão de infraestrutura; é uma oportunidade para o Brasil como um todo. Não podemos deixar essa responsabilidade apenas nas mãos do governo. Empresas, ONGs e a sociedade civil têm o dever e a oportunidade de contribuir.

Marcas que querem se conectar genuinamente com as favelas precisam ir além do marketing social. Projetos alinhados com as necessidades locais, que promovam inclusão e inovação, podem criar laços profundos com essas comunidades. Ao fazer isso, as empresas não só ajudam a transformar vidas, mas também se beneficiam do talento e da criatividade dessas populações.

Precisamos de políticas públicas mais robustas e de parcerias sólidas entre o poder público e o setor privado, capazes de gerar impactos duradouros. É hora de transformar as favelas no que elas sempre tiveram potencial para ser: o coração pulsante da inovação, da cultura e da criatividade brasileira. Essa transformação deve ser impulsionada por setores como o publicitário, imobiliário, ambiental e tantos outros que moldam a vida de todos os brasileiros, conectando inclusão social ao desenvolvimento sustentável e ao progresso coletivo.

O programa Periferia Viva é um passo importante, mas é apenas o começo. Vamos transformar a favela no epicentro da inovação e da cultura brasileira, com impacto positivo para todo o país. Afinal, o futuro das cidades passa pela transformação das periferias. A transformação das favelas não é apenas um compromisso com a justiça social, mas uma estratégia essencial para o futuro das cidades e do Brasil. Juntos, podemos construir um país mais inovador, justo e inclusivo. A hora de agir é agora.