Não são as perversões individuais que arruínam uma corporação, mas o modo como essa corporação reage depois de conhecê-las. Nesta sexta-feira, Dia do Soldado, o general Tomás Paiva, comandante do Exército, disse em discurso que as Forças Armadas conquistaram prestígio por conta do respeito à Constituição. "Esse comportamento coletivo", disse ele, "não se coaduna com eventuais desvios de conduta, que são repudiados e corrigidos." A manifestação soou dúbia, débil e dolorosa.

Deve-se a dubiedade ao fato de o general ter mencionado uma certa respeitabilidade sem se dar conta de que o respeito às Forças Armadas, por incerto, vale agora apenas até certo ponto. O ponto de interrogação. A debilidade dos argumentos saltou do trecho em que o comandante do Exército chamou de "eventuais desvios" os crimes atribuídos aos militares, alguns já nitidamente demonstrados.

A fala de Tomás Paiva foi dolorosa porque passou a impressão de que o general perdeu-se na generalidade ao insinuar que desvios eventuais serão "repudiados e corrigidos." Repúdio e correção são dois eufemismos —palavras mais agradáveis que o general utiliza para se esquivar de dizer a única expressão aceitável no momento: Punição exemplar.