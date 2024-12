Dino sinaliza para Lira que o olimpo não dispõe de escada

Marco Maia não conseguiu se reeleger deputado pelo Rio Grande do Sul. O paulista João Paulo Cunha, o potiguar Henrique Eduardo Alves e o carioca Eduardo Cunha fizeram escala na cadeia. O primeiro, carbonizado pelo mensalão, renunciou ao mandato. O segundo perdeu uma eleição para o governo do Rio Grande do Norte. O terceiro, artífice do impeachment de Dilma, foi afastado do cargo pelo Supremo antes de ser cassado pelos colegas. Rodrigo Maia, acossado pelo bolsonarismo nas redes sociais, desistiu de tentar a sorte das urnas no Rio de Janeiro.

Candidato ao Senado em 2026, Lira enxerga nas decisões de Dino uma interferência indevida do Judiciário no Legislativo. Para o virtual ex-soberano da Câmara, liminar boa não é a que trava os gastos da emendocracia, mas a que a bloqueia investigações, como fez Gilmar Mendes no caso das emendas de Lira que enviaram kits de robótica superfaturados para escolas alagoanas. Resta agora esperar que nenhuma toga amiga surja do nada para matar as provas de eventuais malfeitorias que a PF consiga identificar.