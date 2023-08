A essa altura, o voto de Zanin no julgamento sobre o marco temporal chama menos atenção do que a percepção de que esquerda e direita no fundo querem as mesmas coisas: uma maioria de magistrados leais, uma Procuradoria-Geral da República que denuncie crimes alheios e um Supremo que prenda os outros, soltando os seus.

Na mesma resolução em que espinafrou as posições de Zanin, o PT lançou o projeto Lula-2026. Será divertido contabilizar os aplausos dos petistas no instante em que Lula, de volta ao palanque, usar o conservadorismo de Zanin para reivindicar o voto do pedaço do eleitorado que ainda devota algum apreço por Bolsonaro. Lula enxerga mais longe do que seu partido.