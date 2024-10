Subida de Tabata na pesquisa da Quaest eleva o desafio de Boulos

Guilherme Boulos chega à reta final da eleição em posição incômoda. Na nova sondagem da Quaest, ainda está numericamente atrás de Ricardo Nunes. E continua submetido ao hálito de Pablo Marçal na nuca. Ficou espremido entre uma inverdade caridosa e a dura realidade.

A mentira piedosa é que a estabilidade de Boulos em meio a dois rivais de viés bolsonarista provaria a resistência da esquerda. A verdade cruel é que Boulos não conseguiu tirar proveito da divisão da direita. Além da muleta de Lula, busca com sofreguidão o voto útil. Sem ele, arrisca-se a ficar fora do segundo turno.

O empate estatístico entre Nunes (24%), Boulos (23%), e Marçal (21%) é mais do mesmo para os pesquisadores da Quaest. Com oscilações na margem de erro, o quadro se mantém assim há três semanas. A novidade está no pelotão de retardatários. Ali, Tabata Amaral subiu três pontos —de 8% para 11%.