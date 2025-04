Josias: Lula terá que escalar Everest para dar volta por cima

A pesquisa mostra que está muito longe esse cenário de volta por cima. Sidônio, que havia prometido produzir resultados em três meses, consegue mostrar que a popularidade do Lula parou de cair, embora ainda esteja no vermelho. Não deixa de ser um resultado positivo. Josias de Souza, colunista do UOL

O trabalho de Sidônio à frente da Secom começa a render frutos para Lula, na avaliação de Josias. O colunista ressaltou que a pesquisa sinaliza haver uma percepção de que o governo está trabalhando para resolver problemas como a inflação.

A pesquisa mostra que são múltiplos os fatores que contribuem para a deterioração da popularidade do presidente. Há um aspecto muito vinculado à economia. Uma grande parte dos brasileiros está incomodada com a inflação. Em uma atmosfera de crise, ela tende sempre a ganhar as feições do presidente da República, embora Lula não seja o único responsável pela alta nos preços.

A inflação dos alimentos é o grande vilão da popularidade do Lula. Afora isso, há toda uma preocupação com segurança e corrupção. São temas que não saíram do radar do eleitorado. Em todas essas matérias, há uma iniciativa do Sidônio, que imprimiu uma lógica eleitoral à Secom.

A pesquisa mostra que talvez a situação do Lula tenha parado de piorar porque as pessoas começaram a sentir alguma movimentação e a aprovaram. Há uma percepção de que o governo está se mexendo. Isso ainda não produziu grandes resultados, mas Sidônio pode estar no caminho certo. Está muito longe da volta por cima, mas é uma situação menos pior do que já foi. Josias de Souza, colunista do UOL

