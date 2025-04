Espionado, Paraguai cobra um esclarecimento puro, o escocês

O que o governo Lula faz em reação à crise é o que deixou de fazer por respeito, compromisso ou prudência. A suposição de que a Abin paralela de Bolsonaro não foi virada do avesso por Lula desrespeita a inteligência alheia.

A hipótese de que a espionagem só foi descoberta três meses depois da posse de Lula implicaria um descompromisso com a lógica. Foi por imprudência imperial que o Brasil deixou o Paraguai no escuro mesmo depois que a PF esbarrou no malfeito.

O objetivo da espionagem era obter informações sigilosas para levar vantagem em negociações sobre o preço da energia de Itaipu. O Paraguai suspendeu o acordo, que seria assinado em maio. A inteligência da Abin revelou-se uma qualidade "top secret".