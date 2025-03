Votação do Orçamento envolveu sequestro e ajuste de resgate

Com mais de três meses de atraso, o Congresso aprovou, finalmente, o Orçamento federal de 2025. O governo brasileiro chegou ao final do primeiro trimestre do ano como uma superestrutura pendurada no ar porque o orçamento havia sido sequestrado. Deputados e senadores só liberaram a votação depois de ajustar com o Executivo o compromisso de pagamento do resgate. Veio na forma da liberação de emendas bilionárias.

Ladrilhando com verbas federais o caminho que leva às suas reeleições, os congressistas se autoconcederam R$ 50,4 bilhões. Desse total, R$ 11,5 bilhões transitarão pelas comissões temáticas da Câmara e do Senado como emendas secretas. O centrão e a oposição controlarão as chaves dos maiores cofres.

O arranjo foi sacramentado dois dias depois de o ministro do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino ter requisitado ao Legislativo e ao Executivo esclarecimentos sobre reincidência na falta de transparência. A reiteração do fenômeno transforma emenda num outro nome para roubalheira. Há oito dezenas de inquéritos nos armários da Suprema Corte.