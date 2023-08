As fontes ouvidas pela reportagem disseram que Gegê do Mangue e Paca eram sócios no tráfico de drogas de Roberto Soriano, o Tiriça, de Abel Pacheco de Andrade, o Vida Loka, de Daniel Vinícius Canônico, o Cego, e de Wanderson Nilton de Paula Lima, o Andinho. Os quatro estão em presídios federais.

Ainda segundo as fontes, os nomes desses quatro presos aparecem no topo do organograma do PCC e eles fazem parte da chamada "sintonia final geral" da facção. O grupo estaria revoltado com os assassinatos de Gegê e Paca e inconformado com o perdão concedido a Fuminho.

As fontes acrescentaram que, entre os integrantes da cúpula do PCC, Marcola conta atualmente com o apoio de Cláudio Barbará da Silva, o Barbará, e de Júlio César Guedes de Moraes, o Julinho Carambola, além do próprio Fuminho.

Os dois grupos estão rachados e as autoridades não descartam a possibilidade de uma nova guerra sangrenta na facção — a exemplo do que aconteceu em outubro de 2002, quando a advogada Ana Maria Olivatto, ex-esposa de Marcola, foi assassinada em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo.

O racha atual já causou um banho de sangue no Tatuapé, bairro da zona leste de São Paulo, onde Wagner Ferreira da Silva, o Cabelo Duro, acusado de coordenar as mortes de Gegê e Paca a mando de Fuminho, foi assassinado a tiros.

Outros integrantes da facção, sócios de Gegê e Paca no tráfico de drogas e de armas nas ruas, também foram mortos na mesma região. Um deles é Anselmo Becheli Santa Fausta, o Cara Preta, e o outro, Cláudio Marcos de Almeida, o Django.