Aos 30 anos, PCC exporta gestão do tráfico e 'forma' exército de batizados

No início, a facção buscava se tornar amplamente conhecida no sistema prisional por meio de rebeliões e atos de violência. A ascensão no tráfico de drogas coincide com o momento em que Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, assume o poder na organização.

Em 2003, presos do sistema prisional paulista começam a ser enviados para presídios do interior. No ano seguinte, outros faccionados de São Paulo passam a ser transferidos para presídios de todo o país. "A partir do momento que as lideranças são enviadas para os estados, começam os batismos em outros locais", afirma Ivana.

Contudo, a expansão do PCC não se traduziu em melhores condições de vida para os integrantes da facção no sistema prisional, diz Gakiya. Isso gerou um descontentamento entre grupos de presos.

Um dos aspectos que marca os 30 anos da organização, segundo o promotor do Gaeco, é o isolamento de Marcola no sistema penitenciário federal desde 2019. A transferência do homem apontado como líder da facção provocou um vácuo no poder, segundo Ivana.

Com o isolamento de Marcola e outros detentos apontados como líderes, o PCC avança para uma estrutura mais "horizontalizada" em comparação ao passado. "Ainda existe uma sintonia final, mas caminha para uma estrutura com líderes dentro e fora da prisão e com grandes traficantes como colaboradores", afirma Ivana.