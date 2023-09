Uma professora universitária de 36 anos sofreu um prejuízo de R$ 150 mil no último dia 23, quando ladrões invadiram o setor de penhor da Caixa Econômica Federal, arrombaram cofres e levaram as joias de estimação dela e de outros clientes. O crime ocorreu no Paraíso, zona sul paulistana.

Ouvida pela reportagem, a vítima disse não ter mais esperança em recuperar as peças. Para a professora, os danos são incalculáveis, porque muitas joias roubadas eram do tempo do bisavô dela, como moedas timbradas do Reino Unido. "O valor sentimental é inestimável", lamentou.

Entre as 70 peças levadas da vítima também havia joias de marcas famosas, como H.Stern, Tiffany, Cartier e Amsterdã Sauer, compradas fora do país.