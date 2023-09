No entendimento do magistrado, "as consequências de traficar na "cracolândia" tem gerado prejuízos que vão muito além da vulneração da saúde pública da população, resultando ainda em diversos outros delitos e contribuindo para a degradação de considerável parcela do centro da cidade".

Conduta individual

Policiais civis da 6ª Delegacia da Dise (Divisão de Investigações sobre Entorpecentes), do Denarc, seguiram, veladamente, os passos dos réus durante quatro meses. Os acusados foram fotografados e os investigadores traçaram a conduta de cada um deles:

- Diogo Otino Morelo foi visto e fotografado várias vezes vendendo drogas em uma barraca no fluxo.

- Gilberto do Nascimento Lima foi flagrado várias vezes pesando pedras de crack e anunciando a venda das drogas.

- Felipe Araújo Primo também foi visto traficando nas barracas e andando no fluxo.