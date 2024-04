SP: PM matou 33 suspeitos em 12 h em maio de 2006 em reação a ataque do PCC

Foi manchete nos principais jornais do Brasil. Em apenas 12 horas, entre a noite de 15 de maio e a manhã de 16 de maio de 2006, a Polícia Militar matou no estado de São Paulo 33 civis suspeitos de integrar o PCC (Primeiro Comando da Capital). Era guerra entre a facção e as forças de segurança.

As mortes dos suspeitos foram em reação aos atentados do PCC contra agentes e prédios públicos, segundo o governador da época, Cláudio Lembo (PFL), e o então comandante-geral da Polícia Militar, coronel Elizeu Eclair Teixeira Borges.

Os ataques tiveram início no dia 12 de maio, quando 765 integrantes da facção criminosa foram transferidos para a Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, no oeste do estado, e ficaram sem visitas no Dia das Mães. O PCC reagiu ao isolamento dos faccionados e começou a matar policiais.