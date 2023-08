Na noite de domingo, 30 de outubro, após o seu discurso da vitória, Lula fez questão de posar com uma bandeira do Brasil. E, durante todo o evento, a imagem de outra bandeira tremulava em um telão na parte de trás do palco. Para aliados, o ato foi simbólico, pois representava o momento de retomada das cores nacionais.

Mas o processo, claro, não é tão rápido assim.

Pois, naquela mesma noite, bolsonaristas vestindo amarelo passaram a travar rodovias em todo o Brasil, contestando o resultado da eleição. Depois, abraçados em bandeiras nacionais, acamparam em frente a quartéis, pedindo intervenção das Forças Armadas. Outros rezaram para pneus. E há os que colaram feito adesivo em para-brisas de caminhão.

Na posse de Lula, no Primeiro de Janeiro, a redemocratização das cores nacionais caminhou um pouco, com mais pessoas sentindo-se à vontade diante delas. Na Copa do Mundo, no final do ano passado, também, com torcedores que não eram bolsonaristas vestindo a camiseta da CBF. Mas outros preferiram o azul ou mesmo versões em preto ou vermelho, tudo para não serem identificados com radicais.

O que, de certa forma, se mostrou acertado. Pois milhares de seguidores de Jair, vestindo essas cores, orgulhosamente invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Alguns até defecaram para as câmeras de segurança abraçados à bandeira nacional.

Todo governo autoritário tenta ressignificar símbolos nacionais quando chega ao poder para confundir o apoio à nação com o apoio a si próprio. Cabe um governo democrático reverter esse processo, não caindo na tentação de repetir os mesmos passos dados por quem dobrou instituições para seu interesse político e financeiro.