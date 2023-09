Ela foi uma das advogadas da ação que levou à 6ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo a determinar que o Metrô interrompesse o sistema de captação e tratamento de dados biométricos dos rostos de seus usuários, o chamado reconhecimento facial.

Criada há quatro anos, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) aplicou a primeira multa por descumprimento da LGPD no dia 6 de julho deste ano. Uma fiscalização apontou que a empresa Telekall Infoservice estava ofertando uma listagem de contatos de WhatsApp de eleitores para fins de disseminação de material de campanha eleitoral, em 2020, sem o devido tratamento dos dados.

A ANPD vai ter que se debruçar sobre o caso revelado pelo UOL e decidir se esse tipo de ação está realmente respaldada e quais os limites. Se ainda não é possível dizer que o comportamento Raia Drogasil é ilegal, é incômodo o que já é feito com base em nossos dados. E, principalmente, é assustadora as possibilidades do que pode vir a ser feito.

Temos o direito de pedir, como bem ponderou Amanda, que os registros sejam apagados para garantir que não sejamos vendidos como um remédio para as necessidades da empresa.

Mas também exigir do governo e da Justiça que a LGPD não seja realidade apenas nos alertas de cookies em sites.