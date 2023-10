"Nós conhecemos o sistema e sabemos operá-lo. E temos compromisso com a prestação de serviço público. Os usuários também são trabalhadores, pessoas educadas. O povo de São Paulo não é vândalo", disse à coluna.

Para além de um questão de perda de receita com as tarifas, está em jogo a simpatia da população com as pautas do movimento grevista.

A prática de liberar catracas em protestos de trabalhadores do transporte público não é uma jabuticaba brasileira, mas ocorre em outros países, na Europa, nos Estados Unidos. É considerada uma forma eficiente de pressão exatamente porque atinge o caixa do empregador e gera simpatia no povo.

Em uma greve convencional, não há receita, mas não há custo de operação, e, neste tipo de paralisação, há custo. Essa é uma das razões pelas quais a Justiça costuma votar contra isso.

Na coletiva, Tarcísio criticou que a greve tem "motivação política". A declaração também faz parte da disputa pelos corações e mentes dos paulistas em relação à paralisação e sua pauta. Afinal, toda greve é um instrumento político para reivindicações.

Ao reclamar do motivo da greve, ou seja, um protesto contra o processo de privatização do Metrô, CPTM e Sabesp, o governador destacou que "já tivemos dissídio coletivo, foi negociado o reajuste, concessões, beneficio" e mesmo assim, houve a paralisação das atividades.