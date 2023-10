Vocês vão evacuar o hospital por causa dos bombardeios?



Estamos aqui e continuaremos no hospital mesmo com ordem do Exército israelense para deixá-lo. Nós estamos aqui e vamos continuar aqui. Vamos continuar com nossos pacientes para fornecer todos os tipos de serviços porque todos os hospitais na Faixa de Gaza estão cheios.

O número de feridos está enorme e a capacidade dos hospitais, limitada. É incompatível. Mesmo que eu concordasse em transferir os pacientes do meu hospital para outros, seria impossível porque todos os estão lotados, superlotados, sem lugar, sem leitos vazios.

Quantas pessoas vocês conseguem atender?

Tenho 60 leitos no meu hospital e aumentei os leitos para 80. Na última semana, coloquei mais 10 em frente ao hospital para triagem. O problema, o problema de todos os dias, é que cada vez chegam mais e mais feridos. Feridos se acumulam nos hospitais.

E a maioria dos casos graves são crianças e mulheres civis. Eles vêm gravemente feridos, com muitos ferimentos em todo o corpo. Então, eles têm que ficar no hospital por um longo período de tempo e precisam de intervenções.

Como chegam as crianças?



A maioria das crianças sobreviventes vem com queimaduras, cortes na cabeça e ossos quebrados nas extremidades. Tudo junto em um mesmo paciente. Porque, com as bombas, as paredes desabam sobre bebês e sobre os outros civis que estão amontoados. As casas onde as famílias estão se abrigando encontram-se lotadas, superlotadas, 20 e 30 pessoas juntas. Daí, de 30% a 50% das pessoas morrem e as outras ficam gravemente feridas.