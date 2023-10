A ONU alerta que, sem a entrada de combustíveis para a Faixa de Gaza, hospitais e distribuições de água e alimentos podem parar na noite nesta quarta-feira.

Nesta manhã, em Genebra, a porta-voz da agência da ONU para Refugiados Palestinos, Tamares Alrifai, deixou claro que os estoques mantidos pela organização estão acabando. Para a entidade, o que existe dentro de Gaza pode esgotar na noite de quarta-feira.

O alerta ocorre no mesmo dia em que o Conselho de Segurança da ONU se reúne para considerar, uma vez mais, uma resolução sobre a crise no Oriente Médio. Desta vez, o projeto é do governo dos EUA que, na semana passada, vetou uma resolução do Brasil propondo a criação de uma pausa humanitária.