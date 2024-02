Esterco de 19 mil bois do Brasil infesta o ar de cidade da África do Sul

Segundo dados do portal Vessel Finder, que oferece consulta pública e em tempo real à posição e rotas de navios, o Al Kuwait saiu do Porto de Rio Grande, no sul do Brasil, no dia 10 de fevereiro.

Neste mesmo dia, Vinícius Reiter Pilz, sócio da empresa Estancia del Sur, postou um vídeo do navio no linkedin e escreveu: "na última semana, carregamos 100% do Al Kuwait, o mais moderno e um dos maiores navios boiadeiros do mundo". "Todos os suprimentos do navio foram vendidos pela Estancia del Sur", completou. Fontes locais confirmaram à Repórter Brasil que a carga era proveniente desse produtor.

A Estância Del Sur tem sede em Capão do Leão, na região sul do Rio Grande do Sul. Em sua página do Instagram, é possível encontrar imagens de embarques anteriores de carga viva, além de frequentes anúncios de interesse em compras de "terneiros padrão exportação".

A família Pilz é também proprietária de um famoso restaurante em Porto Alegre, a Parrilla del Sur, que serve carne na brasa preparada à moda uruguaia.

Procurado pela Repórter Brasil por meio de email, telefone seus e de suas empresas, Pilz não respondeu. A Parrilla del Sur tampouco se manifestou. O espaço permanece aberto para comentários.

Padrão exportação

O navio Al Kuwait seguiu para seu destino final no Iraque, na madrugada de quarta-feira (21). Segundo a plataforma Marine Traffic, que também fornece dados em tempo real dos navios, são pelo menos mais 13 dias de viagem até o porto de Umm Qasr, no Iraque, onde finalmente serão encaminhados para o abate.