Bolsonaro muquiado sugere que Braga Netto chamou de 'cagão' o cara errado

O general Braga Netto chamou de "cagão" o então comandante do Exército, general Freire Gomes, por ele não ter mergulhado de cabeça no golpe de Estado. Ironicamente, reportagem do jornal The New York Times não mostra Freire Gomes, mas Jair Bolsonaro se refugiando por dois dias na Embaixada da Hungria, em Brasília, após entregar o passaporte na operação que investiga os ataques de seu governo à democracia.

Ele chegou ao local no dia 12 de fevereiro. Imagens de câmeras de segurança mostram o ex-presidente se encontrando com o embaixador Miklos Halmai. Havia o plano de dar asilo a Bolsonaro, uma vez que terreno de embaixada conta, por convenções internacionais, com imunidade. Neste caso, o território só pode ser adentrado pela polícia local com a autorização do governo estrangeiro.

Considerando que ele não estava atrás de um bom prato de goulash húngaro, o "mito" se muquiou com medo de ir para o xilindró.