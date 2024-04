Polícia 'prende' Porsche e libera motorista que matou entregador de app

Arthur foi indiciado por homicídio culposo. Há dez anos, ele atingiu outro motociclista, deixando sequelas. Ele foi encontrado pela polícia após a repercussão do caso - dois motoristas ricos de Porsches matando dois trabalhadores pobres de aplicativos em um espaço curto de tempo chama a atenção mesmo no Brasil. Câmeras de segurança ajudaram na identificaçao do motorista e do carro, que estava escondido.

Em São Paulo, Andrade também evadiu-se do local, mas de outra forma. Dois policiais que atenderam à ocorrência permitiram que sua mãe o levasse embora para tratar de um ferimento na boca. Só depois, PMs foram ao hospital para fazer o teste do bafômetro e foram informados de que ele nunca deu entrada no local informado. Tampouco atendeu aos telefonemas, muito menos respondeu à campainha de casa.

Sua mãe, Daniela Cristina de Medeiros Andrada, afirma que ele estava em choque e com dores e acabou não sendo levado para o hospital. Ambos teriam dormido sob efeito de medicamentos na residência de Fernando. Ele se apresentou à polícia mais de 38 horas depois, quando o exame do bafômetro não seria mais eficaz. O delegado do caso o indiciou por homicídio doloso, com intenção de matar, e pediu sua prisão, mas a Justiça a negou.

Os dois casos provam que deixar Porsches soltos por aí sem motoristas ao volante é algo perigoso. Eles matam. Ainda bem que o de Campo Grande foi apreendido.