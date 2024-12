Sakamoto: Crise de emendas é sacudida contra promiscuidade do Congresso

A crise das emendas que gerou racha no governo Lula é uma sacudida necessária contra a promiscuidade do Congresso, avaliou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News deste terça-feira (31).

O ministro Flávio Dino, do STF, reforçou que vai investigar a aplicação das emendas. Sua decisão tem 21 tópicos e no 12º ele ressalta que as verbas "terão o seu itinerário de consumação e os seus motivos devidamente apurados pela Polícia Federal".