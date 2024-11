Desvio de milhões no RJ é convite para PF e TCU investigarem o Congresso

Um relatório elaborado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) apontou um prejuízo de, no mínimo, R$ 11 milhões aos cofres públicos em um esquema envolvendo projetos esportivos e de capacitação profissional tocados por ONGs A história havia sido revelada por uma investigação de seis meses de Ruben Berta, do UOL.

Contudo, a auditoria da Unirio, parceira dessas ONGs, foi feita apenas sobre 12 projetos, ou seja, a ponta do iceberg. No total, a parceria entre as instituições, entre 2021 e 2023, envolveu 66 projetos. Sete organizações da sociedade civil receberam quase meio bilhão de reais através de emendas de, ao menos, 33 parlamentares - a maioria do Rio.

Como envolve recursos destinados por Brasília, a Polícia Federal e o Tribunal de Conta da União (TCU) têm obrigação de irem a fundo para entender se os parlamentares em questão participavam do esquema, botando um dízimo de 10% no bolso, ou não tinham ideia do que acontecia com o cascalho por eles enviado.