Derrite minimiza abordagem policial a apresentador do UOL e nega racismo

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, disse que não tinha conhecimento da abordagem policial realizada na tarde de terça-feira (28) contra o apresentador do UOL Diego Sarza. Ao ser questionado pela coluna sobre o caso e se era possível evitar abordagens constrangedoras, o secretário afirmou que a Polícia Militar aborda indivíduos "com atitudes suspeitas" ou após denúncia feita pela população.

"Eu não soube do caso. Sabe o número de abordagens que a PM fez no ano passado? Mais de 20 milhões de intervenções. É complicado. Como a gente vai falar? É um fato que gera polêmica, mas pode ter certeza que as abordagens policiais na Polícia Militar de São Paulo devem ocorrer, e é ensinado nas escolas de formação, com base em atitude suspeita", disse Derrite.

O jornalista relatou ter sido abordado pela PM na tarde de terça-feira (28) enquanto ia para a empresa, no centro de São Paulo. Sarza disse que um policial afirmou que ele tinha as características de alguém que eles procuravam. Quando indagado quais eram as características, o policial respondeu: "Um homem negro, cabelo cortado e forte".