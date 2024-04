Sucessão de Lira: governo teme 'fator Cunha' e deputados miram 2026

Os outros no páreo

Centrão unido jamais será vencido. Um grupo de deputados sustenta que nenhum dos candidatos está se destacando e outros nomes devem aparecer até o fim do ano. A nova opção precisa ser alguém do centrão, com interlocução com Lira, que agregue diferentes líderes e que, no papel de "presidente do sindicato dos deputados", continue a fazer valer os interesses dos parlamentares. Hugo Motta se enquadra neste perfil.

Nome do agro. Outro cotado para uma candidatura alternativa é Pedro Lupion (PP-PR). Presidente da poderosa Frente Parlamentar do Agronegócio, é do mesmo partido de Lira. Um grupo vem trabalhando por sua indicação, mas o movimento tem perdido força. Para alguns, a situação passa pela estratégia de sair de cena para evitar questionamentos dos adversários e surgir na reta final das articulações como uma solução para a Câmara.

Partido tenta ficar no poder. Mas mesmo aliados de Lupion dizem que, neste momento, a alternativa a ser considerada deve ser a do deputado Doutor Luizinho (PP-RJ). É o atual líder do partido de Lira na Câmara e perpetuaria a legenda no comando da Casa.

Rival em Alagoas. Isnaldo Bulhões (MDB-AL) representa um partido forte, circula bem entre os os colegas, tem boa relação com Lira e o apoio do governo. Poderia ser a solução para unir os diferentes grupos, mas sua proximidade com a família Calheiros em Alagoas torna praticamente impossível com que sua candidatura prospere. As famílias Calheiros e Lira são inimigas políticas no estado e ambos devem ser rivais na disputa pelo Senado em 2026.

Ex-concorrente escanteado. Outro expoente do centrão, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) também tem articulação com o governo, mas tampouco é um nome que seria apoiado por Lira. Pertencem a grupos diferentes dentro do mesmo partido. No passado, Ribeiro antagonizou com o atual presidente na disputa pela cadeira.