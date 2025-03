EUA começam a cobrança de tarifas recíprocas na quarta-feira

A semana começa com a expectativa pela entrada em vigor na quarta-feira das tarifas recíprocas e setoriais anunciadas por Donald Trump. As medidas escalam uma guerra comercial dos EUA com o mundo todo. O presidente americano também declarou que não pretende aceitar exceções nas taxas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio que chegam aos EUA e que já entraram em vigor há 10 dias.

O presidente Lula chegou a anunciar que iria recorrer à Organização Mundial do Comércio contra as tarifas impostas pelos EUA a produtores brasileiros, ou mesmo impor tarifas recíprocas. Ontem, — durante viagem oficial ao Vietnã — Lula disse que não vê problemas em conversar com Donald Trump para alcançar um acordo e evitar as cobranças.

Depois de ter virado réu no processo de tentativa de golpe de Estado, Jair Bolsonaro participa de mais um ato que pede anistia aos indiciados e condenados pelos atos de 8 de janeiro, na avenida Paulista, em São Paulo.