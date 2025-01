Globo de Ouro, dados sobre inflação e posse na Venezuela marcam a semana

O resultado da eleição na Venezuela não foi reconhecido por muitos países, inclusive pelo Brasil, porque foi marcada por denúncias de fraudes, e o governo Maduro não apresentou os boletins de urna para comprovar os números da apuração.

A divulgação de uma série de índices econômicos no Brasil e lá fora também agitam a semana. O IBGE divulga na sexta-feira o índice de inflação ao consumidor do mês de dezembro. A prévia medida pelo IPCA-15 divulgado no último dia 27, mostrou avanço de 0,34%, e o índice fechou o ano com variação acumulada de 4,71%. O número está acima da meta do Banco Central, de 3% com margem de 1,5 ponto para mais (4,5%) ou menos (1,5%).

Também nesta semana os Estados Unidos divulgam dados sobre desemprego, e China e zona Euro divulgam seus índices de inflação de 2024.

Na quarta, o governo Lula realiza uma cerimônia no Palácio do Planalto para marcar os dois anos do ataque golpista às sedes dos três Poderes, em 2023. E os Estados Unidos se despedem do ex-presidente Jimmy Carter, que morreu no dia 29, após seis dias de cerimônias. Veja outros destaques:

SEGUNDA, 6

Entra em vigor aumento da tarifa de ônibus em São Paulo.