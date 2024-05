Emendas de comissão sobem 2.083% e substituem orçamento secreto

As emendas de comissão saltaram exponencialmente após o Supremo declarar inconstitucional as emendas de relator, o chamado "orçamento secreto", em que não se sabia o parlamentar favorecido.

Já as emendas de comissão costumavam ser as mais bem desenhadas e eficientes, afinal são solicitadas por um colegiado de deputados que discutem tema específico em debate com o ministro da área.

Agora, relatam deputados e fontes do governo, estão fragmentadas e os montantes significativos passaram a ser divididos por caciques partidários sob o olhar atento do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

"O crescimento das emendas de comissão é fruto da composição política em que Congresso e governo dividiram as emendas de relator", explica Manoel Pires, coordenador de política fiscal do IBRE/FGV.

"As emendas de comissão preencheram essa necessidade de barganha do nosso processo político. O problema é antecedente. Não existe democracia de qualidade no mundo com um processo tão influenciado por emenda", conclui Marcos Mendes, pesquisar associado do Insper.