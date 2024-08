Debate em SP foi troca de acusações, mas quem será mais efetivo nos cortes?

Ricardo Nunes (MDB) tornou-se o alvo preferencial dos adversários e passou praticamente todo o tempo se esquivando, mas também se manteve sereno.

Enquanto José Luiz Datena (PSDB) parecia perdido, coube a Tabata Amaral (PSB) tirar Marçal do sério com uma pergunta simples sobre um problema da cidade e outra sobre as investigações contra ele.

E também foi ela que abordou a delicada questão do boletim de ocorrência da mulher de Nunes contra ele por agressão e depois postou o documento nas redes sociais.

Historicamente vence o debate quem se mantem mais calmo e mais propositivo.

Eram o que apontavam as pesquisas qualitativas das campanhas de Boulos e Nunes, que comemoravam.

Mas quem fará os melhores cortes nas redes sociais? Nesse jogo, Marçal, que se descontrolou várias vezes, é mestre.