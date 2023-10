"E por que não seria um ataque deliberado de Israel?" Que sentido isso faria? O desespero do atual primeiro-ministro para minimizar a falha grotesca de segurança e para dar uma resposta arrasadora não parece compatível com o ataque a um hospital. Não é tolo e sabe que isso inflamaria, como inflamou, o mundo muçulmano. A primeira consequência foi o cancelamento do encontro que haveria nesta quarta, em Amã, entre o rei jordaniano Abdullah 2º e os presidentes Joe Biden (Estados Unidos), Abdel Fattah al-Sisi (Egito) e Mahmoud Abbas (Autoridade Nacional Palestina).

A CONDIÇÃO HUMANA

As ações dos terroristas do Hamas foram de tal sorte insanas, executadas com tais requintes de crueldade, que boa parte do mundo se quedou silente, indiferente à tragédia em curso em Gaza. E olhem que não farei aqui o raciocínio, com alguma frequência tosco, sobre a tal "proporcionalidade".

O que seria "proporcional"? Israel entrar em Gaza e fuzilar 1.400 civis? Sequestrar palestinos para negociar? Pedir que um jovem se apoie numa cerca, metralhá-lo e queimar seu corpo em seguida? Um crime contra a humanidade, como foi o do Hamas, não é aquele que ameaça com a extinção a espécie, mas aquele que expropria das vítimas "a condição humana", lembrando o título de um livro de Hannah Arendt, pensadora judia cuja imagem me acompanha todos os dias nas lives de "O É da Coisa".

Arendt, aliás, lembra nessa obra que os "homens são as únicas coisas mortais" que há no mundo. Os outros animais existem na imortalidade do ciclo da procriação. Como temos histórias individuais que se assentam na vida biológica e somos dotados da consciência dessa finitude, movemo-nos em linha reta, do nascimento à morte, num mundo em que tudo é cíclico. Por nossas obras, podemos buscar a eternidade, ainda que condenados à mortalidade.

Quem pode dispor, assim, com ligeireza brutal, da mais humana de todas as condições, que é a individualidade? Jamais se diga que alguém "foi morto como um animal". Só nós, os humanos, nos sabemos morrendo. E há que se dizer com todas as letras: o cerco de Israel aos civis de Gaza é humanamente inaceitável. Um crime contra a humanidade é aquele em que se busca matar o humano no homem; expropriá-lo dessa... condição. Nesse caso, pouco importa saber se o agente é uma milícia terrorista ou um Estado organizado. São crimes distintos, sim, mas se igualam na desumanização das vítimas.

E O ATAQUE AOS SÃOS?

Dado o contexto, não deixa de ser curioso -- ainda que não se saiba, por ora, a autoria -- que o ataque a um hospital, onde se encontravam centenas de feridos, tenha gerado indignação e perplexidade. Pelo menos 500 pessoas morreram. Mas esperem.