Crise climática reforça divergência entre Haddad e Silveira

E o presidente Lula?

O discurso de de Lula é paradoxal. Por um lado, o presidente vai na linha da idealização de uma nova matriz energética baseada em energia limpa. Por outro, Lula afirmou que o país aceitaria o convite de integrar a Opep+, grupo dos maiores exportadores de petróleo do mundo. Segundo ele, não haveria contradição com as políticas defendidas por seu governo de preservação ambiental e transição para uma energia verde.

Ambientalistas, no entanto, viram a posição com desconfiança, uma vez que o governo federal ainda não apresentou uma discussão nacional sobre o abandono gradual dos investimentos em combustíveis fósseis.

Além disso, a gestão Lula tem defendido a exploração de petróleo na foz do Amazonas, apesar de até o Ibama, órgão do próprio governo federal, ser contra a medida por causa do impacto ambiental. Em maio de 2023, o Ibama negou a licença para exploração da área.