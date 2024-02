Que parte da imprensa troque o apocalipse à moda Baby por 'Acabou Chorare'

Também Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, chegou a ser caracterizado como um homem de bons propósitos, sim, mas um tanto inocente porque insistia nesse papo de elevar receita, o que as pitonisas asseguravam ser uma sandice — onde já se viu? Para esses de que falo, ajuste que não faz pobre gemer — além dos motivos que já são ditados pela sorte — não vale. E o ministro, sem jamais incentivar a gastança, resolveu mexer com os privilégios de alguns nababos.

A arrecadação cresceu 6,6% em janeiro em comparação com o mesmo mês do ano passado, recorde da série histórica, iniciada em 1995. Voltou-se a cobrar imposto sobre combustíveis; houve ganhos com na Previdência, em razão do mercado de trabalho; arrecadou-se mais IR com a taxação dos fundos exclusivos. Ignoradas as receitas não recorrentes, o crescimento é de 4,27%. "Ah, mas não vai ter déficit zero", ironiza o habitante da mente de Deus. É provável que não. Mas a antevisão à moda Baby, convenham, está bem mais distante.

ARTICULAÇÃO PÓLÍTICA

A articulação política, de fato, não é fácil. Desde que o Congresso passou a usurpar as funções do Executivo e se tornou o beneficiário de quase 25% do que resta de recursos para custeio e investimentos, a trabalheira é grande. Na semana, no entanto, em que se anteviu que Lula ficaria falando sozinho dentro e fora do Brasil, o presidente reuniu no Palácio da Alvorada o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e líderes de partidos que compõem a base aliada. Todos posaram sorridentes para fotos. O ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Lira no mesmo retrato. Pode não ser a salvação, mas me parece que estamos um tantinho longe da hora final.

ISOLAMENTO INTERNACIONAL

O escarcéu maior, como se viu, decorreu da afirmação que fez Lula na Etiópia, quando evocou os crimes de Hitler contra os judeus -- ele não pronunciou a palavra "Holocausto" -- ao pedir o fim da matança em Gaza. Já me pronunciei várias vezes sobre o que considero impropriedade da associação, mas destacando que o presidente não o fazia para minimizar aquela tragédia, mas para tomá-la como extremo da fealdade e da desumanização do outro.

Estivessem certos os barateadores do Apocalipse, a reunião do G-20 no Brasil teria sido um desastre; os países redigiriam em penca de notas de repúdio a Lula; ele passaria a ser tratado como um pária e não teria mais voz nos fóruns internacionais e multilaterais. E, no entanto, isso não aconteceu nem vai acontecer. Ao contrário: a diplomacia brasileira mal conseguiu dar conta da quantidade de reuniões bilaterais no âmbito de G-20 e convidados.

Cada vez mais isolado no mundo, Benyamin Netanyahu resolveu usar o presidente brasileiro como bode expiatório e arrumou Israel Katz, um arruaceiro disfarçado de chanceler — é aquele que já propôs criar uma ilha artificial para abrigar os palestinos; seria, assim, um campo de concentração flutuante — para promover a guerra na Internet.