Bolsonaro sem passaporte. E o estilo "Olha o Lobo!" de exercitar a defesa

Há no conjunto da obra até uma nota de humor involuntário. Tentando demonstrar que Bolsonaro não pretendia evitar a aplicação da lei, com eventual pedido de refúgio, seus defensores apontaram uma suposta "falta de lógica" na suposição porque, afinal, quatro dias antes, o STF determinara justamente a retenção do passaporte. Para os argumentadores, isso representaria uma espécie de garantia de que ele não estaria sujeito a uma eventual prisão preventiva — razão por que não teria motivos para tentar se precaver. Ninguém entendeu a lógica de proposição tão singular — suponho que nem seus redatores..

De toda sorte, fazendo de conta que havia algum sentido naquilo, indago: se a retenção do passaporte era um elemento a eliminar a suposição de que o ex-presidente procurava evadir-se da aplicação da lei, que sentido haveria em devolvê-lo, hipótese, então, em que, segundo os argumentos da própria defesa, isso reforçaria a hipótese de que ele buscava maneiras de não ser alcançado pela lei? Isso, sim, é uma questão de lógica elementar.

Bem, o pedido foi obviamente indeferido. Resumiu o procurador-geral da República, com notável "estilo Didi", à moda folha seca:

"Não se tem notícia de evento que torne superável a decisão que determinou a retenção do passaporte do requerente. A medida em questão se prende justamente a prevenir que o sujeito à providência saia do país, ante o perigo para o desenvolvimento das investigações criminais e eventual aplicação da lei penal.

Os pressupostos da medida continuam justificados no caso.

O parecer é pelo indeferimento do pedido."

Ora, se a retenção do passaporte pretende justamente garantir o cumprimento da lei penal, por que ele seria devolvido? Teria de haver um motivo. Qual? As noites da folia húngara?, indago eu.

Escreve Moraes em sua decisão:

"As diligências estão em curso, razão pela qual é absolutamente prematuro remover a restrição imposta ao investigado, conforme, anteriormente, por mim decidido em situações absolutamente análogas (Pet 10.685/DF e Pet 10.872/DF).

Diante do exposto, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o requerimento formulado por JAIR MESSIAS BOLSONARO."

Lembro o que dispõe o citado Artigo 282 do CPP:

"Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I: necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II: adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado."