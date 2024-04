Foro: Proposta correta de Gilmar tem maioria; os reaças querem fugir do STF

A FUGA

Parlamentares da extrema-direita e alguns do centrão estão querendo justamente fugir do Supremo. Os mais afoitos falam em dar continuidade a texto aprovado no Senado em 2017 e que está parado na Câmara desde 2018, já aprovado na CCJ e na Comissão Especial, que limite o foro aos respectivos presidentes dos três Poderes (também o da Câmara) e ao vice-presidente. Todo os demais iriam para a primeira instância da Justiça Estadual e eventualmente da federal. Já imaginaram o magistrado de Terra de Ninguém do Sul conduzindo um processo contra um ministro de Estado ou da corte suprema?

É claro que os que defendem essa maluquice estão apostando que vão conseguir resolver tudo na maciota, lá no escondidinho de suas querências. Opa! Acabei de me lembrar do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), aquele que reivindicou o foro especial antes que o galo cantasse a terceira vez...

Outra possibilidade para "dar uma resposta ao STF" é estabelecer a Justiça Federal ou o STJ como o foro para deputados e senadores. Uma pergunta meramente retórica, porque absurda, embora seja um desdobramento lógico das feitiçarias da turma que protagoniza o filme "Corra que o Supremo Vem Aí": alguém ousaria sugerir, sei lá, a vedação ao Recurso Extraordinário, banindo de vez a corte constitucional de julgamentos que envolvam políticos e autoridades?

A mudança proposta por Gilmar, que já conta com seis votos, preserva a essência do fundamento da mudança efetivada em 2018. Os que hoje estão com medo da Corte procuram ou a impunidade para si ou para os de sua turma, na esperança de que poderão arranjar as coisas em, digamos, ambientes mais maleáveis a um... bom papo.

"Então a mudança busca mesmo punir?" Não. Isso é conversa de quem sabe o que fez no verão passado ou está disposto a fazer no próximo. O foro especial também protege da perseguição. Nem a impunidade pactuada nem o punitivismo seletivo!

Tentando confrontar o tribunal, há muito tonto disposto a dar um tiro no pé.