Bomba de Musk vendida por golpistas é biribinha. E outro herói "moralista"

Trata-se de uma farsa patética. Musk prometeu que vazaria as ordens de Moraes que ele considera ilegais — segundo, naturalmente, a legislação americana, embora ele diga que sua referência são as leis brasileiras. Decidiu emprestar ao procedimento ares de iniciativa institucional. Para todos os efeitos, membros da tal comissão pediram às informações à X, que, então, as repassou para posterior divulgação. Assim, fica parecendo que a iniciativa de extremistas de direita representa um posicionamento do Congresso Americano. Título do documento: "O ataque contra liberdade de expressão no exterior e o silêncio da administração Biden: o caso do Brasil". Ataca-se, por óbvio, também o governo democrata.

Embora o alvo seja o ministro, os valentes afirmam se tratar de um "estudo de caso surpreendente de como um governo pode justificar a censura em nome do combate ao discurso de ódio e à subversão da ordem".

Bem, o Executivo não determinou a retirada de conteúdo das redes, como se sabe. As decisões emanam do Judiciário, no âmbito de inquéritos, alguns com parte do conteúdo ainda em sigilo, que apuram, entre outros crimes, tentativa de abolição do estado de direito, tentativa de golpe de estado e organização criminosa.

Jordan e sua gangue dizem que o governo estaria empenhado em censurar 300 contas, incluindo a de Jair Bolsonaro. O truque é bizarro e ecoa o que diz por aqui a militância do ex-presidente: haveria uma atuação coordenada entre o Planalto e o Supremo para "esmagar a direita".

Escrevem no relatório:

"Os documentos e registros revelam que, desde ao menos 2022, a Suprema Corte no Brasil, na qual Moraes serve como juiz, e o Tribunal Superior Eleitoral, liderado por Moraes, ordenaram a X Corp. a suspender ou a remover quase 150 contas na popular plataforma de rede social".

Pergunta: e daí?