A utopia da extrema-direita no Rio: testosterona, teocracia, Musk e delírio

Na quarta passada, Tomás Paiva, comandante do Exército, esteve numa comissão da Câmara, acompanhado pelos outros dois comandantes militares e pelo ministro José Múcio (Defesa). Foi abertamente instado pelo deputado bolsonarista Marcel Van Hatten (Novo-RS) a dar um golpe.

Como fica claro a cada dia, a pauta dessa gente não mudou.

BOLSONARO

Bolsonaro, estrela maior da pantomima, também falou:

"Eles fizeram voltar à cena do crime o maior ladrão da história do Brasil. Um apoiador de ditaduras. O que eles querem é a ditadura, com o controle social da mídia. Acusam agora o homem mais rico do mundo, que é dono de uma plataforma cujo objetivo é fazer com que o mundo todo seja livre, que é o X, o nosso antigo Twitter. É um homem que preserva pela liberdade para todos nós, que teve coragem de mostrar com todas as provas para onde nossa democracia estava indo."

Assim o futuro habitante da Papuda — ou de outro presídio acordado com a sua defesa — trata o Supremo Tribunal Federal. A reverência a Elon Musk, na sua boca e na de vários oradores, expõe a natureza subalterna desses patriotas, mas também serve de alerta: estão mais organizados do que gostam de admitir seus adversários e são mais perigosos do que reconhecem os covardes, que subestimam sua capacidade e seu potencial destrutivos porque, desse modo, podem se eximir de combatê-los. O primeiro impulso do preguiçoso ou do covarde e subestimar a gravidade de um problema e os riscos que comportam.

É nesse contexto, diga-se, que Moraes, que integra o grupo dos combatentes contra o golpe, virou alvo de ataque de setores da imprensa, que passaram, então, a tratar os criminosos como vítimas ou da intolerância do ministro ou de suas decisões arbitrárias — não reconheço, já deixei claro, nem uma coisa nem outra. Quem ignorava a lei para "fazer justiça" era a Lava Jato. Alguns dos que atacam o ministro hoje, note-se, eram e são notórios lava-jatistas.

VOLTANDO...

Esperava-se um evento verdadeiramente retumbante. As circunstâncias nunca foram tão propícias, e os apoiadores explícitos ou ainda enrustidos -- essa vergonha logo passa... -- jamais tiveram tanto peso. E, no entanto, assistiu-se a um troço mirrado. Mas se desenhou um plano de país: o governante tem de ser um homem com muita testosterona, que busca criar o reino de Deus na terra, sob as ordens de Elon Musk.