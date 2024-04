Com apoio de Musk e parte da imprensa, ato bolsonarista murcha. Será causa?

Quem calcula?

"O cálculo é do grupo de pesquisa "Monitor do debate político", da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da USP, coordenado por Pablo Ortellado e Márcio Moretto. A margem de erro é de 12%, para mais ou para menos."

O "Monitor" explica seu método:

"De acordo com o Monitor, foram tiradas 35 fotos da orla de Copacabana a cada rodada, e nove delas foram selecionadas de modo a cobrir todo o espaço ocupado pelos manifestantes, sem sobreposição. Em seguida, cada imagem foi repartida em oito partes, sendo aplicada uma implementação do método Point to Point Network (P2PNet), que identifica cabeças e estima a quantidade de pessoas em uma fotografia. A técnica tem precisão de 72,9% e acurácia de 69,5% na identificação de cada indivíduo."

Não estou certificando a "acurácia" do método. Não disponho de elementos nem para endossá-lo nem para contestá-lo. Parto do princípio de que os autores do trabalho se expõem à apreciação de especialistas na área, o que não é o meu caso. Até me pareceu exagerado o número de 185 mil em São Paulo. Tenho certa dificuldade de acreditar que estiveram na Paulista naquele 25 de fevereiro três estádios lotados do Morumbi. E daí? Abro mão da minha impressão e fico, neste texto, com os critérios do "Monitor". Sigamos.

AS RESPECTIVAS POPULAÇÔES E O PÚBLICO

Serei extremamente justo e ponderado com o bolsonarismo. O percentual deste domingo é maior do que aqueles 18%. E continua humilhante. Há uma diferença considerável de população entre os Estados de São Paulo (44.420.459 pessoas) e Rio (16.054.524). Ou tomemos as respectivas capitais: a paulista: 11.451.999; a fluminense: 6.211.423.

Assim, compareceram ao ato de 25 de fevereiro pouco menos de 0,42% dos paulistas ou 1,61% dos paulistanos. Ao do Rio, apenas 0,2% dos fluminenses ou 0,52% dos cariocas. Proporcionalmente, o ato deste domingo correspondeu, em tamanho, a menos da metade daquele do dia 25 se cotejados paulistas e fluminenses e a menos de um terço se comparados paulistanos e cariocas.

Tomados os dados do próprio Monitor, que usa igual régua para medir as duas manifestações, para que a do Rio repetisse a de São Paulo, levando-se em conta as populações, teria sido necessário reunir

- mais de 66 mil pessoas, dadas as dos dois Estados:

- mais de 100 mil pessoas, dadas as das duas cidades.