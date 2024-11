Bolsonaro está para democracia como Marcola para liberdade. E Hitler em 33

A moda é nos acusar de inimigos da democracia. Mas quem mostra dificuldade de aceitar a democracia é a esquerda, quando a maioria do povo decide por caminhos diferentes do que ela gostaria. Basta olhar a reação da esquerda às suas derrotas.

Quando pode, como na Venezuela, simplesmente frauda, na caradura, o resultado eleitoral. Quando não, como agora no vitorioso retorno do presidente Donald Trump à Casa Branca, lamenta-se por ter permitido que seus adversários da direita disputem as eleições.

Eis aí. Escreve (ou assina) o homem que não reconheceu o resultado de 2022 e tentou, primeiro, impedir as eleições e, depois, desfechar um golpe de estado.

O PT não deixou pacificamente o poder quando a presidente Dilma foi deposta por pelo impeachment? Lula não aceitou o veredicto da Justiça e passou 580 dias preso, ainda que condenado sem provas por um juiz incompetente e suspeito? O próprio Bolsonaro, vitorioso em 2018, não assumiu a Presidência no dia 1º de janeiro de 2019 sem o menor sinal de resistência? Não se considerava nem sequer plausível que alguém ousasse propor alguma forma de oposição pacífica ou armada à posse.

É estupefaciente que o admirador do Trump que incitou a invasão do Capitólio e artífice velado dos episódios do 8 de janeiro de 2023 aqui no Brasil diga que são seus adversários a ter "dificuldade de aceitar a democracia".

Como é? A imprensa "lamenta-se por ter permitido que seus adversários da direita disputem as eleições (sic)"??? O troço está de tal sorte mal redigido que deve ter sido o único trecho realmente escrito pelo declarado autor. Mas dá para entender o que se pretendeu dizer. Qual imprensa?

Esse é um truque antigo. No dia 10 de fevereiro de 1933, 11 dias depois de tomar posse como chanceler da Alemanha, Hitler discursou no Sportpalast (Palácio dos Esportes) de Berlim. Foi precedido por Joseph Goebbels, que mirou justamente na imprensa:

"Esta insolência judaica tem mais passado do que terá futuro. Em pouco tempo, ensinaremos aos senhores da Karl Liebnecht Haus [sede do Partido Comunista] o que é a morte, como nunca aprenderam antes. Eu só queria acertar as contas com os [nossos] inimigos na imprensa e com os partidos inimigos e dizer-lhes pessoalmente o que quero dizer em todas as rádios alemãs para milhões de pessoas."