Fux aceita a denúncia, mas faz lambança em seu voto e acena a bolsonarismo

Tenho certa dificuldade com aquilo que, na minha terra, a gente chama de "conversa de cerca Lourenço". Se há coisa que aprecio é a capacidade de um magistrado de ir direto ao ponto, como fizeram os outros quatro ministros. Não é desapreço pela retórica. Eu a aprecio muito quando elucida o voto, não quando o torna obscuro. Se a fala começa a se parecer com um barco do mar da incerteza, tudo pode acontecer.

QUANDO TENTATIVA É CRIME

Fux começou considerando inaceitáveis os atos etc. e tal. E aí mandou ver:

"Eu tenho duas observações a fazer aqui. A primeira delas é uma observação em relação, digamos assim, à própria legislação. Eu tenho absoluta certeza de que, se fosse em tempos pretéritos, jamais se caracterizaria a tentativa como crime consumado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida disso. Eu tenho até a impressão de que haveria arguições de inconstitucionalidade em razão da violação da Constituição Brasileira, do princípio da reserva legal, da individualização das condutas, e jamais se admitiria que a tentativa fosse considerada um crime consumado. Mas 'dura lex sed lex'. A lei prevê, está cumprido o princípio da legalidade."

Se ele mesmo diz que assim é a lei e se entende que está cumprido o princípio da legalidade, a que vem essa consideração. Com quem, afinal, ele está dialogando. "Ah, então isso não pode ser discutido?" Pode. Mas num voto de aceitação ou rejeição de uma denúncia? Não faz o menor sentido.

Já que se ele resolveu debater o assunto fora do lugar e como escrevo a respeito, noto duas coisas óbvias nessa fala. Uma tem a ver com o método, e outra, com o mérito. No método: sempre que alguém tem certeza absoluta daquilo que é impossível provar, sendo igualmente impossível que um outro possa contestar tão férrea convicção, estamos na terra do nada e do nunca. Ele complementa, note-se, a sua certeza incomprovável com uma impressão idem. Como não é factível pôr os tipos penais que temos nos seus "tempos pretéritos", sejam eles quais forem, estamos no universo do puro solipsismo. Aliás, ele andou exagerando ontem no exercício de sensações e sentimentos. A propósito: a depender "dos tempos", mesmo os crimes não tentados, mesmo o crime nenhum, mandaram gente para a cadeia e para a morte, a exemplo do deputado Rubens Paiva. Adiante.

A minha reserva é também de mérito. O botequeiro da esquina que reúne os amigos para tentar depor um governo eleito e abolir o estado de direito — portando, sei lá, um megafone da praça — é um "tentador" de golpes da mesma estirpe de um presidente da República, de um ministro da defesa, do chefe do GSI, do comandante da Marinha? Pune-se a tentativa, por óbvio, porque, se tentativa não fosse, mas fato consumado, o golpista ganharia a competência de punir, em vez de ser punido. De toda sorte, o ministro vai julgar. Terá a chance de inocentar os acusados; de, não inocentando, livrar os condenados de penas mais gravosas. O que era descabido? Discutir, numa sessão como a de ontem, se crime tentado é crime...

Na sequência, Fux expressou outra discordância com a legislação que temos: acredita que tentativa de golpe de estado e tentativa de abolição do estado de direito são, na verdade, um crime só. Conheço pessoas respeitáveis que pensam o mesmo. Discordo, e acho que Alexandre de Moraes e Flávio Dino deram exemplos eloquentes de que são tipos penais distintos. Mas, de novo, note-se: o debate é descabido, porque existe uma legislação a respeito, numa sessão como a de ontem. De resto, um juiz pode aceitar parcialmente uma denúncia, descaracterizando o crime que acredita não ter sido cometido.