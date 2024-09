Referência de Marçal para educação infantil defende castigo corporal

Pausa para uma observação importante. Fabíola não usa, em momento algum, o termo "erotização". Este é um termo pejorativo utilizado por muitos extremistas ultraconservadores, atribuindo ao que o campo progressista considera um debate sério e importante para as escolas.

Mas o ponto principal da resposta está aqui: "Na escola em que meus filhos estudam, que inclusive é minha, a gente, principalmente os pais, está lendo o livro 'Educando Meninos', do James Dobson. Os pais estão lendo e sendo transformados".

Quem é James Dobson? Um, assumidamente, fundamentalista cristão dos Estados Unidos, considerado um dos principais idealizadores da direita religiosa do país, e fundador de uma das mais antigas e maiores organizações fundamentalistas de lá, a Focus on the family.

Dobson ganhou fama nos meios evangélicos ao defender uma disciplina mais rigorosa com as crianças, incluindo o castigo corporal. Este é um tema central de um de seus mais famosos livros, de 1978, The Strong-Willed Child (numa tradução livre, "Crianças de Temperamento Forte").

Dobson é um líder atuante da agenda política contra a comunidade LGBTQIA+ nos Estados Unidos. Seu posicionamento pessoal e de sua organização são incisivos nos ataques contra a adoção de crianças por casais homoafetivos.

Com a fundação do Family Research Council, Dobson intensificou seu lobby político contra políticas educacionais que ele mesmo considerava que enfraqueciam a geração de homens da sociedade americana. Perseguiu pessoas gays e tentou barrar todas as políticas públicas que lhes garantiam direitos.