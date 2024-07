Tales: Autocrata de esquerda como Maduro é tão perigoso quanto o de direita

A verdade é que Maduro precisa tomar o chá de camomila que está oferecendo ao Lula. Ele está nervoso com a possibilidade de perder as eleições.

Tales Faria, colunista do UOL

Tales ressaltou que Lula não deseja alimentar rusgas com Maduro por conta de sua intenção em ser um líder regional.

Essa declaração do Maduro, tão semelhante à do Bolsonaro sobre as urnas e às do Trump nas eleições dos EUA, mostra que ter um autocrata de esquerda ou de direita é a mesma coisa. Esses autocratas são muito parecidos.

Não me espanta a declaração do Maduro. Lula manteve uma aliança estratégica com [Hugo] Chávez e tem tentado usá-la para o projeto dele de ser uma liderança a América Latina. Lula usa isso para ter interlocução. Ele não tem interesse em bater de frente com Maduro, mas o presidente venezuelano está levando a situação ao paroxismo.

Caso a situação se agrave e haja irregularidades comprovadas no processo eleitoral venezuelano, Lula não terá outra saída a não ser intervir na questão, alertou Tales.