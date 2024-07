Tales: Lula não quer, mas será obrigado a reagir se Maduro passar do limite

O presidente Lula não quer, mas pode se ver obrigado a reagir se o presidente venezuelano Nicolás Maduro passar do limite e cumprir com "banho de sangue" caso perca a eleição no próximo domingo (28), afirmou o colunista do UOL Tales Faria durante participação no UOL News 2ª Edição desta terça (23).

Nesta semana, Lula se disse "assustado" com a declaração e que Maduro tem que respeitar o processo democrático.