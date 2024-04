Polícia quase nada apurou ainda do caso do morto levado ao banco

O delegado, no entanto insiste que o idoso chegou morto à agência bancária, apesar de o resultado do laudo pericial ter concluído que não era possível afirmar se o momento da morte foi antes, durante ou depois da entrada dele no banco.

Perguntado sobre por que Erika de Souza Vieira Nunes está mantida presa, o delegado respondeu simplesmente que a prisão é para evitar embaraços à apuração.

Juridicamente, no entanto, o professor e jurista Wálter Maierovitch, colunista do UOL, explica que para manter a prisão teria que estar claro o risco de fuga, a falta de um endereço fixo e a capacidade de Erika atrapalhar as investigações.

O delegado admitiu que a mulher tem endereço certo e que ainda não sabe qual a sua atividade profissional.

Maierovitch perguntou ao delegado, então, se ele pediu levantamento dos dados bancários de Erika. Isso serviria para saber se ela desviava recursos do idoso. Mas o delegado respondeu que não e que não pretende fazê-lo.

Enfim, há muito, muito ainda a ser apurado.