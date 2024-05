Pablo Marçal é a surpresa das pesquisas, mas não é Bolsonaro, nem Tarcísio

Chegou a anunciar sua candidatura ao Planalto para a eleição de 2014 e acabou desistindo por pressão do seu partido de então, o PP. Mas se tornou o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro naquele ano, com 469 mil votos.

Com sete mandatos seguidos de deputado, Bolsonaro então passou a correr o país pedindo votos para a eleição seguinte, em 2018. Seu percurso, portanto, nada teve a ver com a curta história política de Pablo Marçal.

Quanto a Tarcísio de Freitas, Pablo Marçal é comparado a ele pelo simples fato de ambos serem bolsonaristas de carteirinha e nunca terem se candidatado antes de tentar concorrer a um cargo majoritário.

Marçal espera ter o apoio formal de Bolsonaro, assim como Tarcísio obteve, já que a aliança do ex-presidente com o prefeito Ricardo Nunes (MDB) desperta desconfianças e ainda não foi sido sacramentada.

No entanto, diferentemente de Marçal, Tarcísio tinha uma história de serviços bem avaliados, como ministro das Minas e Energia de Bolsonaro e como diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no governo Dilma Roussef (PT).

O atual governador embarcou na campanha com um currículo privilegiado para apresentar aos eleitores.