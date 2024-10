Com Lira fragilizado, adversários oferecem vice-presidência da Câmara ao PT

Mas o ex-líder Zeca Dirceu (SP) e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, acreditam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá preferir um nome mais afinado com o Palácio do Planalto. Elmar e Brito têm se colocado como mais próximos ao governo.

Embora o Palácio do Planalto não tenha resistências contra o próprio Motta, há grande temor em relação à sua proximidade com o líder do PP no Senado, Ciro Nogueira (PI).

Ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, Ciro Nogueira é hoje um dos principais articuladores da bancada bolsonarista no Congresso.

O temor aumentou depois que o senador e Arthur Lira promoveram negociações entre Motta e o PL.

O partido do ex-presidente aceitou formar um bloco, mas impôs como condição a garantia de que será colocada na pauta do plenário a votação da anistia para os presos da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro de 2023.

Se aprovada, a anistia acabaria beneficiando o ex-presidente Jair Bolsonaro, caso ele seja condenado.