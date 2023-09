Sucumbência é quando a parte perdedora de um processo é obrigada a pagar honorários aos advogados da parte vencedora.

O Santander especulou a mesma razão para a desistência do processo por parte da empresa do ministro.

"A extinção da ação judicial não guarda relação com a venda, e pode ter sido motivada pelas baixas chances de êxito do autor, bem como pelo risco de condenação em honorários de sucumbência", informou, por meio de nota.

Registrada em nome de um laranja, a Genesys assumiu o empreendimento com a anuência dos bancos. Eles tiraram R$ 14,2 milhões do caixa do empreendimento antes da operação e deixaram outros R$ 14 milhões em caixa para os novos donos concluírem as obras de infraestrutura.

A nova empresa que assumiu o negócio passou a ser proprietária de 240 lotes, que estão avaliados entre R$ 114 milhões e R$ 190 milhões. Por outro lado, a firma assumiu o passivo judicial de compradores que processam o empreendimento pelo atraso nas obras.

"O Santander esclarece que o negócio jurídico está em conformidade com as normas aplicáveis e condizente com as práticas de mercado para esse tipo de operação. A Ibiporã era deficitária e a avaliação foi que a melhor solução era sua venda, o que foi feito considerando a melhor proposta ofertada", informou.