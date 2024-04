CGU muda entendimento e permite aliado de Silveira em estatal

Em nota técnica produzida em 11 de março deste ano, a CGU havia contabilizado 2 anos e 7 meses de experiência prévia do diretor em função apta ao exercício da função, somando os períodos em que ele trabalhou como secretário parlamentar do ministro Silveira na primeira década dos anos 2000, e também em prefeituras de Minas Gerais.

Em sua primeira análise, a CGU identificou a apresentação à ENBPar de informações erradas por parte do diretor, especialmente aquelas relacionadas à data de início em dois cargos:

como secretário parlamentar (ele ocupou a função SP-25 por 55 dias, e não por 508, como declarou);

como chefe da Gerência de Captação de Emendas Parlamentares na prefeitura de Belo Horizonte (segundo o Diário Oficial, ele foi nomeado para a chefia em maio de 2022, mas declarou ocupar o cargo desde julho de 2021).

Na ocasião, o órgão de controle também decidiu desconsiderar o período de Xingozinho como assessor de desenvolvimento institucional da Secretaria de Gestão Metropolitana de Minas Gerais, por entender que o posto não era equivalente ao cargo em comissão DAS-4 do Poder Executivo Federal.

Na última quinta (11), a diretora de Auditoria de Estatais da CGU, Conceição Policarpo Correia Mourão de Oliveira, assinou ofício informando ter realizado uma nova análise do caso, "a partir da avaliação detalhada da estrutura específica de cargos em comissão da Secretaria de Estado de Gestão Metropolitana, a qual apresenta particularidades quando comparada à estrutura geral de cargos em comissão vigente no âmbito do governo do Estado de Minas Gerais".

Ainda de acordo com a diretora, "considerando a ordem cronológica das nomeações efetuadas, conclui-se que o Sr. Leandro Xingó Tenório de Oliveira atendeu ao período mínimo de 4 anos no exercício de cargos em comissão ou em funções de confiança, estas classificadas no nível 4", escreveu.